Courtois, Vertonghen, De Bruyne, Hazard e Lukaku, no XI histórico da Bélgica

Sem o futebol, os relatórios históricos estão se tornando cada vez mais valiosos. Adicionado a essa tendência foi o prestigiado jornal belga 'HLN', que propôs uma pesquisa aos seus leitores sobre o alinhamento histórico de sua equipe. E até seis jogadores atuais estão nele.

É claro, os dois madridistas, Thibaut Courtois e Eden Hazard. O zagueiro Jan Vertonghen (Tottenham), os meio-campistas Axel Witsel (Borussia Dortmund) e Kevin de Bruyne (Manchester City) e Romelu Lukaku (Inter de Milão) completam essa representação contemporânea.

O restante dos onze é completado por três outros zagueiros: Vincent Kompany, Philippe Albert e Eric Gerets. Wilfried van Moer seria o terceiro meio-campista.

No tridente de ataque, a última peça seria a de Paul Van Himst, que, além de sua carreira esportiva, ficou conhecido por participar com Pelé no mítico filme 'Evasão ou Vitória'.

A pesquisa do meio mencionado teve um total de 8.395 participantes. O mais votado de todos não foi Eden Hazard, mas De Bruyne, incluído por 98% dos usuários.

Eles também apostaram em quem os treinaria, e Roberto Martínez não seria o escolhido, apesar de ter sido o primeiro a liderar a Seleção Nacional belga nas semifinais de uma Copa do Mundo, mas sim o histórico Guy Thys.