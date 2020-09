Courtois voltou em forma e evitou gol da Real Sociedad

A Real Sociedad foi um adversário duro para o Real Madrid, neste domingo, na estreia do Campeonato Espanhol 2020-21 e quase abriu o placar antes do intervalo.

O time da casa só não voltou ao vestiário graças a uma defesa de Thibaut Courtois em chance clara com finalização de Alexander Isak.

O atacante sueco recebeu a bola dentro da área. Com muito espaço pelo lado esquerdo, Isak ficou cara a cara com o goleiro belga e bateu cruzado, mas Courtois cobriu o ângulo do adversário e fez a defesa salvadora.