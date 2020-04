Coutinho, cada dia mais perto do Chelsea

O futuro de Philippe Coutinho tende a ser novamente na Inglaterra. 'Sport' confirmou que o atacante brasileiro está muito próximo do Chelsea, o time que mais demonstrou interesse em sua contratação.

Segundo o jornal catalão, o ​​Barcelona e a equipe de Londres já iniciaram negociações para essa transferência. A negociação foi agilizada depois que os espanhóis souberam que o Bayern de Munique não exerceria a opção de compra.

O Barcelona quer 90 milhões de euros pelo jogador e não precisa se desviar muito desse valor se quiser realizar contratações como a de Lautaro Martínez ou Neymar.

Algumas semanas atrás, falava-se de um empréstimo com opção de compra, mas nas últimas horas surgiram novas dúvidas sobre o futuro do jogador. Quique Setién, treinador que ainda não trabalhou com Coutinho, reconheceu que o jogador poderia continuar.

Depois de encerrar sua passagem pelo Barça com 20 gols e onze assistências em uma temporada e meia, Coutinho fez nove gols e oito gols em 2019-20 no Bayern.