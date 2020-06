Coutinho de volta ao Liverpool?

O futuro de Coutinho na janela de mercado que se aproxima é uma interrogação.A única coisa que se sabe é que ele não ficará no Bayern e tampouco no Barcelona.

Sem conseguir se firmar nos dois clubes, o brasileiro ainda tem muito mercado na Europa, principalmente na Premier League. Os rumores apontam o grande interesse do Newcastle no meia.

No entanto, se for para voltar para a Inglaterra, Coutinho gostaria de retornar para o clube onde foi muito feliz, o Liverpool. Tanto que, de acordo com o jornal irlandês 'Sunday World' as primeiras conversas teriam começado.

A citada fonte assegura que Philippe Coutinho entrou em contato diretamente com o treinador da equipe, o alemão Jürgen Klopp, para externar o seu desejo de voltar ao conjunto 'red'.

Restam poucas semanas para conhecermos o futuro do brasileiro. Mas o fato do Liverpool ter desistido de Timo Werner, pode ser uma esperança para o brasileiro.