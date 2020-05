'Messi' no Liverpool, Coutinho não encaixa no Barça, diz lenda holandesa

Apesar de algumas ligas já terem definido uma data para retornar, o futuro do futebol segue cheio de dúvidas. Mas para um jogador em especial, o futuro está realmente incerto. Alguns clubes monitoram a situação Philippe Coutinho, que não deve ficar no Bayern e nem voltar ao Barcelona, apesar do desejo de Quique Setién.

E Frank de Boer, lenda da seleção holandesa, também acredita que o brasileiro realmente não se encaixa na equipe culé, principalmente ao lado de Lionel Messi, apesar de ter desempenhado um papel semelhante ao do argentino enquanto jogava pelo Liverpool.

Em Anfield, Coutinho era o homem de criação da equipe, e executou muito bem a função, até que foi contratado pelo Barcelona após a saída de Neymar. Porém, o meia não conseguiu render da mesma forma na Catalunha e foi emprestado ao Bayern, mas também não empolgou por lá. Assim, uma série de dúvidas pairam sobre o futuro do jogador.

"Coutinho era um jogador em que todas jogadas passavam, todas as bolas eram para ele no Liverpool, basicamente o que Messi faz no Barcelona”, disse De Boer ao talkSPORT.

"O problema é que todos funcionam juntos, é como uma máquina. Se houver dois tipos semelhantes de jogadores, que também querem todas as bolas e têm essa posição especial no time, então você vê o quão vulnerável um time pode ser”, explicou.

“Acho que vimos isso no Barcelona. Só existe um que pode fazer isso agora e é Messi. A equipe está se adaptando e, se você precisar se adaptar a dois jogadores como esse, é difícil”.

Apesar de acreditar que Coutinho e Messi não podem atuar juntos, De Boer está longe de achar que o brasileiro não tenha qualidade como jogador. Para o holandês, uma nova mudança de ares pode fazer bem ao brasileiro, alvo de Chelsea e Newcastle, que deve se tornar o novo rico do futebol.

"Acho que Coutinho é um jogador inacreditável, mas às vezes ele não se encaixa no quebra-cabeça. Talvez em outro clube tudo corra perfeitamente bem. Isso não significa que ele é um jogador ruim. Não significa que você não é um grande jogador quando não pode jogar pelo Barcelona”, destacou.

Apesar de ser o sonho de praticamente qualquer jogador, jogar ao lado de Messi pode não ser tão fácil para alguns. Depois de Dybala causar polêmica ao dizer isso, Saviola, ex-jogador argentino, também alertou Lautaro Martínez, alvo do Barcelona, sobre essa possibilidade. Hernán Crespo também afirmou que o jovem deveria permanecer na Inter de Milão por mais alguns anos.

"Às vezes não encaixa no seu estilo de jogo. Às vezes você tem azar, não azar. É que Messi está por perto e ele tem esse papel, então você tem que fazer um papel diferente que não lhe agrade nem um pouco. É uma pena para Coutinho, mas acho que agora ele vai se sair bem".

Enquanto o futuro de Coutinho segue incerto, clubes ingleses mostram interesse no jogador, e uma volta à Premier League também é vista com bons olhos pelo meia. Por enquanto, a única certeza é que com a crise do novo coronavírus, o Barcelona procura enxugar sua folha salarial e a venda do brasileiro traria uma receita importante para o clube.