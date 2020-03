Coutinho marca dois gols em 13 minutos

Coutinho ainda não atingiu as expectativas no Bayern de Munique, mas conta com a confiança de Flick e justificou a aposta do treinador neste sábado.

O brasileiro emprestado pelo Barcelona marcou dois gols na goleada por 6 a 0 contra o Hoffenheim. Mesmo com a ausência de Lewandowski, lesionado, o líder da Bundesliga precisou de apenas 15 minutos para abrir uma vantagem tripla no placar.

Coutinho foi o responsável pelo quarto e quinto gols, também precisando de pouco tempo, apenas 13 minutos. Em sua primeira bola na rede, no fim da primeira etapa, o jogador aproveitou uma bola que sobrou dentro da área para finalizar contando com um desvio no adversário.

No início do segundo tempo, o brasileiro recebeu a 15ª assistência de Müller na temporada pela Bundesliga para marcar o penúltimo gol da equipe de Munique na partida.

Os demais gols foram marcados por Kimmich, Gnabry, Zirkzee e Goretzka.