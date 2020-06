Coutinho, que atualmente está com um futuro bastante incerto após o Bayern de Munique dizer que não exercerá a opção de compra pelo jogador, terá que voltar ao Barcelona.

Porém, antes da paralisação por conta do coronavírus, o jogador fez um lindo jogo no qual marcou dois gols contra o Hoffenheim. Confira no vídeo acima.