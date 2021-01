Coutinho, operado com êxito: ficará três meses de fora

O atacante brasileiro do Barcelona, Philippe Coutinho passou por uma cirurgia nesse sábado para corrigir uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo e deve ficar cerca de três meses fora dos gramados, segundo os serviços médicos do clube a operação foi um sucesso.

O jogador brasileiro, que sofreu uma lesão na última partida do ano contra o Eibar, foi operado nesse sábado pelo doutor Joan Carles Monllau.

Uma vez finalizada a operação, o clube confirmou o prazo de recuperação do brasileiro. Assim, Coutinho se junta a nomes como Gerard Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto no DM do Barça.