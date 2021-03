Coutinho pode voltar à Premier League... em outro gigante

Com dificuldades para encontrar seu espaço no Barcelona, Philippe Coutinho poderia tentar recuperar seu melhor nível onde mais brilhou em sua carreira. Segundo 'Daily Express', um gigante da Premier League está interessado em sua contratação.

O jornal britânico garante que o brasileiro de 28 anos desperta o interesse do Arsenal e é tido como um 'plano B'. A prioridade é garantir a permanência de Martin Odegaard, mas os ingleses dependem da vontade do Real Madrid para ficar com o norueguês permanentemente após o período de empréstimo.

Atualmente, Coutinho está no Catar para tratar a lesão que o impede de jogar desde o fim de dezembro. Ele estaria na lista de saída do Barcelona, que pretende fazer uma reformulação da equipe na próxima janela de transferências.

'Daily Express' ainda afirma que uma operação envolvendo o meio-campista representaria um alívio para os cofres do clube catalão, que, além de bancar seu alto salário, terá de pagar 20 milhões de euros ao Liverpool caso o jogador entre em campo mais dez vezes. Trata-se de uma cláusula de contrato acordada entre os clubes na época da transferência.

Nesta temporada, o jogador mais caro da história do Barcelona disputou apenas 14 partidas, teve dez titularidades, marcou três gols e deu duas assistências. Seu contrato é válido até junho de 2023.