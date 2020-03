Coutinho quer voltar à Premier League, diz jornal

Coutinho de volta na terra da Rainha? Bem, para o jogador, este é o plano. De acordo com informações do Mundo Deportivo, principal jornal catalão, caso o brasileiro não vá ser aproveitado pelo Barcelona na próxima temporada, o seu foco será um retorno à Premier League.

Atualmente emprestado ao Bayern de Munique, o meia não deverá ser contratado pelo clube alemão, - cujo contrato prevê a opção de pagar 120 milhões de euros para contar com o jogador - que deve focar seus esforços na próxima janela em Leroy Sané.

Assim, quando retornar ao Barcelona, quem decidirá o seu futuro deve ser o treinador Quique Setién. Dependendo se o novo técnico for utilizá-lo ou não, o clube catalão deve aproveitar o brasileiro como moeda de troca.

Desta maneira, o destino preferido de Coutinho seria um retorno à Inglaterra: clubes como o Tottenham, o Arsenal e o Chelsea já aparecem como possíveis interessados.

Na Premier League, o meia fez história pelo Liverpool, onde chegou sem muitas expectativas e viveu os melhores anos de sua carreira. Assim, uma volta a terras inglesas poderia significar um outro recomeço para Philippe Coutinho.

De acordo com informações da Sky Sports, inclusive, um dos nomes que agradaria o Barcelona seria o de Tanguy Ndombélé, volante do Tottenham. Para amortizar o valor alto do brasileiro, um negócio envolvendo o meio-campista francês pode acontecer.