Coutinho se afasta do Chelsea e o Liverpool descarta o jogador

A história com transferências geralmente é uma história de altos e baixos. Não seria menos com Coutinho. O brasileiro estava pedindo uma transferência do Chelsea que parecia muito próxima, mas se afastou novamente. O Liverpool, outro destino possível, descartou o brasileiro. A imprensa inglesa informou sobre isso.

O portal 'Mirror' relata que os 'reds' confirmaram para si mesmos que não o têm para a próxima temporada. Já havia vazado algumas semanas atrás que seu agente desejava devolver seu cliente à Inglaterra, mas preferia o Arsenal, por isso não é uma notícia muito difícil para o jogador.

'Sun' garante que os 'blues' não pensem apenas no jogador do Bayern, ainda emprestado pelo Barça. Eles estão investigando o mercado em busca de outros nomes. Philippe não é sua prioridade e eles querem ser claros sobre os candidatos antes de decidir.

A opção que não perdeu peso - pelo menos até agora - é retornar a Barcelona e ser um homem importante para Quique Setién. Ele está disposto a abrir espaço para o brasileiro e isso pode se encaixar no estilo do técnico, pois um de seus atributos mais notáveis ​​é o toque na bola.