Coutinho volta a treinar após a operação, mas sozinho

Philipe Coutinho voltou a treinar sozinho nas instalações do Bayern após se recuperar de uma lesão que sofreu ao voltar aos treinos em meados de abril.

O brasileiro foi submetido a uma cirurgia no tornozelo direito e, embora o técnico Hansi Flick tenha expressado sua esperança de poder contar com ele nos últimos jogos da Bundesliga, também não é descartada a possibilidade de a temporada terminar para o jogador.

Coutinho está no Bayern por empréstimo do Barcelona e o clube alemão tem uma opção de compra de 120 milhões de euros, que é improvável que seja executada devido ao rendimento abaixo do esperado.

No entanto, nos últimos dias, circulou o rumor de que o Bayern buscará a possibilidade de prorrogar o empréstimo que termina em 30 de junho.

Esta última opção teria a ver, em parte, com o fato de que os planos da UEFA incluem o reinício da Liga dos Campeões após junho.

Coutinho teve bons jogos no Bayern, mas não conseguiu se tornar titular incontestável, o que torna mais do que duvidoso que o Bayern pague mais de 100 milhões de euros por ele.