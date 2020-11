Coutinho volta em uma lista sem Busquets nem Umtiti

Philippe Coutinho está de volta. O brasileiro superou a lesão no bíceps femoral da coxa esquerda que o tirou da lista dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Após algumas semanas afastado, ele voltou a treinar na segunda-feira e, na véspera da partida contra o Atlético de Madrid, o clube comunicou a alta médica que libera seu retorno a campo.

Entre os jogadores convocados por Ronald Koeman, Coutinho é a principal novidade do Barcelona para o primeiro desafio após a data Fifa, que está marcado para este sábado, no Wanda Metropolitano.

Por outro lado, Ronald Araujo, Ansu Fati, Sergio Busquets e Umtiti não estão relacionados, todos com problemas físicos. Matheus, por sua vez, encontra-se afastado devido a uma decisão técnica, conforme informou o clube no seu comunicado.

O Barcelona, com dois jogos atrasados, aparece em oitavo e soma onze pontos. Com 17 pontos, o Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar da tabela do Campeonato Espanhol e está a três pontos da Real Sociedad, atual líder.

A lista do Barça para enfrentar o Atlético: Ter Stegen, Sergiño Dest, Piqué, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincão, Sergi Roberto, De Jong, Junior Firpo, Mingueza e Arnau Tenas.