COVID-19: a polêmica de Jovic na Sérvia

Jovic saiu da quarentena na Espanha para voltar ao seu país, uma atitude que trouxe consigo uma série de críticas ao atacante do Real Madrid, dentro e fora da Sérvia.

O atacante se desculpou publicamente e assegurou em uma entrevista que estava disposto a assumir as consequências dos seus atos, além de que ajudaria o seu país como Stankovic. No entanto, essas palavras não foram tão bem interpretadas pelo ex-jogador.

"Ajudarei com já ajudei antes. O fato de não publicar não significa que não o fiz. Me parece que as pessoas solidárias não são aquelas que ajudam os demais em meio aos holofotes. E claro, que estou pronto para suportar as consequências das minhas ações", explicou Jovic ao 'Objektiv'.

O jogador foi até o Instagram explicar o que quis dizer, já que a declaração não caiu tão bem. "Mister, espero que você saiba que eu não me referi a você nem a ninguém em concreto. Respeito e admiro o seu trabalho. Me alegro que ainda existam pessoas como você, que estão prontos para ajudar o nosso povo nesse momento complicado".

Tudo isso aconteceu porque Stankovi adquiriu respiradores e ferramentas para os médicos sérvios, em meio a batalha contra o coronavírus.