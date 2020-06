COVID-19 evitou a chegada de Havertz ao Real Madrid

O Real Madrid tinha se colocado à frente de todas as equipes da Europa para levar Kai Havertz. A equipe merengue estava com a operação nos trilhos, mas tudo se complicou por conta do COVID-19.

O jornal 'Marca' informou que o jogador do Bayer Leverkusen era um dos grandes pontos do planejamento da equipe espanhola. Pouco havia sido dito sobre isso, mas ele estava perto de chegar ao Santiago Bernabéu.

No entanto, desde o início da pandemia do COVID-19 na Espanha, com o Estado de alarme desde 14 de março, a operação foi arruinada pela crise econômica.

Ele era do gosto do Santiago Bernabéu por sua versatilidade para apoiar a criação de jogadas, jogar pelas laterais e aparecer como '9', como ele já fez na volta da Bundesliga.

Mas os problemas econômicos que todos os clubes enfrentam fizeram com que o Real Madrid se retirasse da disputa. O 'Marca' garantiu que tal decisão já foi inforrmada ao entorno do jogador.

A única chance para Havertz terminar no Santiago Bernabéu reside no fato de que o jogador do Bayer Leverkusen prefere esperar mais um ano em sua atual equipe antes de saltar para um clube maior.

Na própria Bundesliga, o Real Madrid tem seu rival máximo. O Bayern de Munique, acostumado a levar os melhores da competição, está bastante interessado em um jogador de futebol que já marcou cinco gols na volta do Campeonato Alemão.

Havertz marcou no último compromisso do Bayer Leverkusen, contra o Freiburg, mas acabou lesionado e pode perder os próximos compromissos da equipe alemã.