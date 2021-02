COVID-19 obriga Simeone a forçar Luis Suárez

O Atlético de Madrid tem um problema no ataque. As baixas, de pelo menos duas semanas, tanto de João Félix como de Moussa Dembélé, deixaram a trama ofensiva desfalcada.

Sem o francês, principal reforço para o segundo turo da temporada, Luis Suárez se torna ainda mais essencial. E se o Atlético quiser vencer o campeonato espanhol, Simeone terá que aproveitá-lo ao máximo.

Com isso, no que poderia ser um fevereiro com rodízio entre Dembélé e Suárez, se tornou um mês em que o uruguaio, acompanhado principalmente de Ángel Correa, é essencial.

O medo de lesões, indicado pelo 'Sport', é o maior receio do Atlético de Madrid com um jogador já veterano que se tornou a melhor contratação de toda a LaLiga.

Os números de Suárez, individualmente, e do Atlético de Madrid, em geral, garantem a importância do uruguaio, que terá que ter cuidado e não forçar mais do que o permitido