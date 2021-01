Covid, lesões e suspensão: os desfalques do Corinthians

A pandemia de coronavírus volta a afetar o Corinthians. Nesta quarta-feira, 27 de janeiro, o clube anunciou a testagem positiva de dez atletas do elenco profissional para a Covid-19. A boa notícia é que todos estão assintomáticos e já foram isolados do restante do grupo.

Este é o maior número de casos registrados no Alvinegro desde a primeira testagem realizada pelo clube, quando oito atletas foram diagnosticados com coronavírus. Desde então, apenas casos esporádicos apareceram no clube. O mais recente foi o de Otero, em meados de janeiro.

Quais jogadores do Corinthians testaram positivo para a Covid-19?

Os jogadores infectados são: Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Tais atletas devem ficar fora por 15 dias e perderão três jogos do Alvinegro:

28 de janeiro: Bahia x Corinthians - 19h (de Brasília);

3 de fevereiro: Corinthians x Ceará - 21h30 (de Brasília);

7 de fevereiro: Corinthians x Athletico-PR - 16h (de Brasília).

Deste grupo, nenhum é titular indispensável na equipe de Vágner Mancini e os atletas mais utilizados pelo treinador nos últimos jogos foram Luan, Everaldo e Ramiro (o único titular no último jogo do Corinthians, derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino).

Vale destacar também que Danilo Avelar, Ruan Oliveira, Léo Santos e Mantuan já não seriam opções para os próximos jogos, já que os três estão lesionados.

Para o duelo contra o Bahia, nesta quinta-feira (28), somam-se aos desfalques por Covid-19 os suspensos Otero e Léo Natel, penalizados com três cartões amarelos.