CR7 e Georgina pagam tratamento para um garoto com câncer. Instagram/ivana_rh

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, além de ser um dos casais mais comentados do mundo do futebol, são uma das mais solidárias. Ambos pagaram parte do tratamento de Tomás, um garoto português de 7 anos que sofre de câncer.