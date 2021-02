"CR7 é impressionante por sua regularidade, mas Messi tem um dom, é mágico"

A mudança de time de Miralem Pjanic no verão passado motivou tanto o jogador, um tanto estagnado na Juventus, quanto o Barcelona, ​​que o via como um jogador melhor do que Arthur Melo.

No entanto, alguns meses depois, as coisas não correram como todos esperavam em relação ao bósnio. Ele não vem tendo regularidade com Ronald Koeman e, antes do confronto da Champions League contra o PSG, ele falou de tal situação ao 'Téléfoot'.

"Não conheço as razões pelas quais não jogo muito. Continuo trabalhando e tenho que respeitar as decisões do treinador, mesmo que não concorde. Ainda quero deixar a minha marca neste clube", afirmou. reconhecido.

Questionado por Cristiano Ronaldo e Leo Messi, por se tratar de um dos jogadores que já atuou com os dois, não teve dúvidas. À sua maneira, ele elogiou os dois.

“É difícil ficar com um dos dois. Cristiano Ronaldo impressiona pela consistência e pela seriedade com que assume sua função. Está tão focado nos pequenos detalhes (gols, estatísticas... ) que nunca tinha visto qualquer coisa assim. Messi é um presente, é muito difícil marcá-lo bem. É mágico. São dois grandes campeões", explicou.

Mudando de assunto, Pjanic analisou o empolgante Barça-PSG da Liga dos Campeões: “É o grande jogo das oitavas de final e não será fácil. No Barça, para os torcedores e para o clube, é muito importante vencer. O que o PSG realmente quer é levantar a taça da Champions League, porque para eles vencer a Ligue 1 é quase uma obrigação, vivi o mesmo na Juventus, quando ganhar um campeonato parecia fácil".

Além disso, deixou claro que o Barça terá de marcar Kylian Mbappé de perto: "Ele é impressionante pela sua capacidade de se livrar dos rivais. Ele queima etapas e tudo vai muito rápido para ele, mas ele tem uma maturidade que normalmente é alcançada com muita experiência. É um dos melhores do mundo".

Por fim, falou sobre como Messi esteve perto de deixar o Barça pouco depois de Pjanic ter chegado ao clube: "Ele tinha os seus motivos. Neste momento está empenhado em alcançar os objetivos desta temporada. Não é fácil virar a página, mas ele conseguiu. Ele parece motivado e forte".