CR7 e seu exame no tornozelo em Portugal

Os convocados da Seleção de Portugal chegaram ontem à noite a Lisboa para se preparar para os três jogos que disputará nos próximos dias e Cristiano Ronaldo vai ser avaliado nesta terça-feira por médicos portugueses para verificar a extensão da lesão no tornozelo.

O português se lesionou no último fim de semana no jogo da Juventus contra a Lazio durante uma disputa com o jogador espanhol Luis Alberto.

Além disso, no último jogo que Portugal disputou contra a Suécia, Ronaldo teve de abandonar a concentração após testar positivo para o COVID-19.

A seleção portuguesa está concentrada na Cidade do Futebol de Lisboa para preparar o amistoso que se disputa na quarta-feira contra a Andorra, no Estádio da Luz (Benfica) e na terça-feira de manhã os jogadores vão realizar o primeiro treino.

Durante esta pausa nas ligas, as 'Quinas' jogam mais duas partidas correspondentes à fase de grupos da Liga das Nações. Em 14 de novembro eles recebem a França e em 17 de novembro viajam para Split para enfrentar a Croácia.

Entre os convocados por Fernando Santos, estão o jogador do Barcelona Francisco Trincão, o do Betis William Carvalho e o jogador colchonero João Félix.