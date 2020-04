CR7 e sua última sessão em Portugal antes de voltar à Itália

Ninguém pode dizer a Cristiano que ele não treinou forte durante o confinamento. O atacante garantiu que todos soubessem seus movimentos através das redes.

Nesta segunda-feira, ele publicou um vídeo no qual aparece pedalando em uma bicicleta ergométrica ao grito de "Vamos lá!". "O treinamento desta manhã. Essas rodas estão pegando fogo...", Cristiano escreveu em seu Twitter.

O ex-Real Madrid estava em sua ilha de nascimento visitando sua mãe, que sofreu um derrame, quando o confinamento foi decretado, então o português ficou lá para passar esse período com sua família.

CR7, que está na Ilha da Madeira desde 9 de março, treinou no início do mês no Estádio Choupana do Nacional, clube em que jogou antes de pular para o Sporting de Portugal.

Segundo o 'Sport Mediaset', nesta terça-feira ele retornará à Itália. Com relação ao retorno ao treinamento, a Federação Italiana observa que por volta de 18 de maio as sessões de grupo já poderiam ser realizadas, então Cristiano Ronaldo completa sua preparação antes de voltar a se exercitar com o clube.