"CR7 está na Juve, Dybala deve ser o número um em outro lugar"

A continuidade de Paulo Dybala em Turim se torna mais duvidosa a medida que o tempo passa. Seu contrato expira em 2022 e os favoráveis a sua venda não param de crescer. Entre lesões e doenças quase não entrou em campo com a 'Vecchia Signora' nos últimos meses.

O último a falar sobre o tema foi Maurizio Zamparini, ex-presidente do Palermo que contratou o argentino em 2012 procedente do Instituto.

Zamparini, em declarações ao jornal 'Tuttosport', deixou claro que acredita que a etapa do '10' em Turim chegou ao fim: "Ele deve ir embora de Turim. Lhe disse claramente: "Paulo, para o teu bem, você tem que deixar a Juventus". Seu futebol é fantasia. É um futebol mais indicado para a liga espanhola: Barcelona ou Real Madrid. Mas ele me disse sempre que se sentia bem na Juventus", disse o ex-mandatário do conjunto italiano.

"Na Juventus está Cristiano Ronaldo, um verdadeiro fenômeno, e Dybala deve ir e jogar em outro grande clube. CR7 é como o Ibra. São jogadores muito fortes, com uma personalidade incrível. Com o Cristiano na Juventus aconselho o Paulo a tornar-se o número um em outro lugar", completou.