CR7 faz um golaço digno do craque português!

Cristiano Ronaldo, contra o Genoa, voltou a mostrar porque é um dos melhores jogadores do mundo.

O português, que não fazia gol em jogo desde 22 de fevereiro no campo do SPAL, voltou a marcar em grande estilo. Em um ótimo contra-ataque, a bola ainda estava na intermediária do campo rival. Ele não hesitou nem por um segundo e soltou uma bomba para a fundo do gol.

Ele deu apenas alguns toques na bola e, quando se aproximou da frente do gol, preparou a perna. Cristiano deu um chute tão impecável que a bola entrou no ângulo do gol de Perin, apesar do goleiro tentar impedir.

Um golaço que serviu para trazer uma vitória muito mais importante para consolidar a liderança da Juve e as chances para obter mais uma vez o 'Scudetto'.