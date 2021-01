CR7 foi superado por um jogador... da Liga Escocesa!

Um jogo que estava em 1 a 1 e um gol de cabeça com o qual a equipa visitante sai com a vitória. Aconteceu na Itália com Cristiano Ronaldo como protagonista e aconteceu na Escócia com Bevis Mugabi como protagonista. Mas há uma diferença: seis centímetros.

O zagueiro mandou a bola para o fundo da rede faltando 18 minutos para a final com uma cabeçada impecável. Desde que a bola chegou ao fundo da rede, a torcida em geral percebeu que a forma como o jogador havia pulado não era normal, foi de fato um salto espetacular.

E foi a sua própria equipe, o Motherwell, que tomou a palavra nas redes sociais para mostrar o feito: sim, o seu zagueiro havia superado o salto da estrela portuguesa da Juventus. 262 cm da cabeça ao chão e 75 cm dos pés ao gramado no caso do 'steelman'; 256 cm e 71 cm no caso do 'bianconero'.

O Motherwell ainda mostrou em tal anúncio uma imagem em que os dois saltos são comparados. Alguns torcedores duvidaram da comparação, mas, afinal, o clube teve acesso a vários ângulos de câmera e terá feito verificações precisas antes de reivindicar tal marco.