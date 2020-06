CR7, mais letal do que nunca: isso é o que ele faz aos 35 anos

Não é novidade que Cristiano é muito exigente e dá tudo de si em treinamento, mas o português continua deixando todos sem palavras com seu desejo de ser o melhor.

A paralisação devido ao coronavírus não afetou CR7, que voltou ainda com mais vontade de dar tudo. Na Itália, eles alucinam com seu compromisso, pois ele apareceu quatro horas antes do início do treinamento da Juve para se exercitar sozinho.

Agora, Cristiano mais uma vez surpreendeu nas redes sociais em um vídeo no qual pode ser visto em sua melhor forma nos treinos da Juventus, realizando um circuito de velocidade... Tudo isso é feito pelo português com 35 anos mais ou menos... em apenas 30 segundos!