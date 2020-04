"CR7 me deu dois celulares quando jogava no Real... e não sabia como agradecer!"

Muitos jovens sonham em viver momentos com os grandes jogadores. Apenas alguns podem realizar esses sonhos.

Moha Ramos contou à 'Marca' como foi dividir vestiário com Cristiano. E ele relatou uma experiência que ele nunca esquecerá. "Lembro que ele me deu dois celulares duas vezes. Eu não esperava, fiquei chocado com o gesto, essas pequenas coisas tocam o coração", revelou.

"Eu nem sabia como agradecer a Cristiano... Isco e Mayoral estavam ao meu lado e me disseram 'cara, fala alguma coisa para ele!', porque eu não sabia como reagir. Fiquei como uma criança no Natal. Acho que ele gostou de mim", disse ele.

Além dessa história, ele explicou por que tomou a decisão de ir emprestado ao Birmingham: "No Real somos muitos parceiros, todos muito bons e todos competimos. É lógico que a entidade sugira opções diferentes para que todos continuemos a crescer e é normal que alguns nos pedem para sair emprestados para retornar mais tarde".

Mas o goleiro se vê no Bernabéu. "Quero ser presente e futuro do melhor time do mundo. Me vejo alcançando o primeiro time, sem dúvida", ele deixou claro.

Moha Ramos não se arrepende de sua decisão. "Eu tinha várias opções, mas quando a oportunidade de crescer em outra liga tão importante e competitiva quanto o Championship chegou, foi fácil escolher", concluiu.