CR7, Ronaldo Fenômeno e Messi, o melhor ataque da história do futebol

Este ano, devido a complicações em várias das melhores competições do futebol mundial, a 'France Football' anunciou o 'Dream Team' da Bola de Ouro, o melhor XI de todos os tempos. Muitas expectativas foram colocadas no ataque e os escolhidos foram Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário e Leo Messi.

É a única zona do campo onde predomina o futebol mais contemporâneo. O atual jogador da Juventus e o capitão do Barcelona dividem lugar com um brasileiro que, até pouco tempo atrás, ainda era o terror de todo goleiro que estava à sua frente.

Seja pela forma como o futebol evoluiu para uma maior valorização dos atacantes ou porque eles estão cada vez melhores, foram os jogadores de anos anteriores, já aposentados, que preencheram o meio-campo e a defesa. O brasil fez bonito e apareceu com três jogadores: Cafu, Pelé e Ronaldo Fenômeno.

Para Cristiano e Messi, este é mais um prêmio que os une. O português já disse numa das últimas cerimônias em que dividiram espaço que é mais do que surpreendente que duas pessoas estejam há tantos anos sentadas à mesma mesa, a mesa da nobreza do futebol mundial.