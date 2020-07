CR7 tranquilo no iate... até que torcedores surgem no mar!

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez passam o verão em um iate de luxo de mais de cinco milhões de euros. Uma tremenda embarcação da qual o português e sua família se orgulharam através de suas redes sociais.

E, é claro, com tantos compartilhamentos sobre onde eles estão... acabaram sendo encontrados. Nesta terça-feira, a mulher do português compartilhou através do Instagram as curiosas imagens de alguns banhistas que vieram cumprimentá-los enquanto nadavam, apesar de estarem no meio do mar.

Os fãs cantaram músicas em italiano para o jogador da Juventus e Georgina se aproximou do lado do iate para retribuir a saudação a esses exaltados fãs. Embora ela não parecesse entender muito bem a música, que dizia: "Ei, Georgina, mostre-nos as tet*s".

O barco, da empresa italiana Azimut, tem 27 metros de comprimento e possui sete banheiros, duas cabines para a tripulação e quatro suítes duplas para passageiros, uma delas com vidro panorâmico para ter vistas únicas do mar.