CR7 voltou ao Nacional, clube que pagou 22 bolas por sua contratação

O jogador da Juventus de Turim, Cristiano Ronaldo, aproveitou sua estadia na Madeira devido à pandemia de coronavírus para visitar as instalações do clube onde ele foi formado.

"Melhor do mundo visitou museu do clube", publicou o site oficial do CD Nacional, uma notícia com a imagem do atacante da equipe italiana no museu do clube português.

"Cristiano Ronaldo visitou recentemente o museu do clube, onde teve a oportunidade de ver os troféus e ver a seção dedicada ao seu tempo no CD Nacional, assinando o livro de honra", pode ser lido na notícia publicada pelo clube português.

O Nacional foi o primeiro clube a apostar no ex-jogador do Real Madrid quando ele era criança. Com apenas dez anos, CR7 veio para o time procedente do Andorinha, depois que os olheiros decidiram contratá-lo.

Curiosamente, por sua transferência, eles pagaram 22 bolas e dois kits de uniformes, um valor quase simbólico se compararmos com os 20.000 euros que o Sporting de Portugal pagou por ele logo depois, como assegura Juez Central no Twitter.

"É sempre bom estar de volta a casa", afirmou o capitão da Seleção Portuguesa, que estava muito sorridente durante a visita.