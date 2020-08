Craque esquecido pelo Brasil, Thiago Alcântara faz jogo da vida em Lisboa

A história é antiga. Mazinho, tetracampeão do mundo pela seleção brasileira, procurou a CBF para contar que seu filho mais velho, Thiago, tinha sido convocado para o time sub-17 da Espanha. Ninguém deu muita bola. Ele relatou, inclusive, que ouviu de um dirigente que jogadores formados fora do país não interessavam.

Thiago seguiu tocando sua vida, se profissionalizou no Barcelona e foi escalando os times jovens da equipe espanhola. Aos 20, já era jogador da seleção principal, e uma lesão o tirou da Copa do Mundo de 2014, antes de ser presença certa na Eurocopa de 2016 e no Mundial de 2018.

Aí, ele já era jogador do Bayern. Thiago chegou à Alemanha no verão de 2013, e foi se tornando mais importante a cada temporada. Se no começo ele ainda era um coadjuvante do time que tinha acabado de ser campeão europeu, aquele de Robben e Ribery, nos últimos tempos o meio-campista foi ganhando confiança até chegar neste domingo para fazer o jogo de sua vida em Lisboa, na vitória sobre o PSG por 1 a 0 que valeu o título da Champions League.

Quem pegar apenas os melhores momentos da final talvez deixará passar que é Thiago quem clareia o início do lance do gol de Coman, após cruzamento preciso de Kimmich. Quem assistiu toda a decisão, viu a capacidade do camisa 6 em ditar o ritmo, dar segurança na posse de bola e ainda aparecer defensivamente em momentos delicados.