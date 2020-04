Crise faz São Caetano desistir da Série D

Cortes de salários, mudanças de datas, desvalorização de jogadores, suspensão de competições... As consequências da crise causada pelo coronavírus já vinham sendo muitas para o futebol mundial.

No Brasil, o São Caetano confirmou uma medida extrema diante das dificuldades financeiras diante da pandemia. O clube anunciou que solicitou à CBF a desistência de sua participação na Série D.

O clube, que já foi finalista de Brasileirão e Libertadores, estava no Grupo 8, que é formado por times do sul e do sudeste do país. A quarta divisão nacional tem 68 clubes e dá quatro vagas para a Série C.

A nota oficial do São Caetano

Em virtude da pandemia do Covid-19, o São Caetano Futebol Ltda encaminhou ofício nesta quarta-feira, junto à Federação Paulista de Futebol (FPF), solicitando a sua desistência da Série D do Campeonato Brasileiro. Competição que estava programada para iniciar em maio.

Esta foi uma medida bastante pensada e extrema, que infelizmente precisou ser tomada, em decorrência dos problemas e todas as incertezas que envolvem o futebol brasileiro e o seu calendário de competições.

Queremos desta forma preservar a saúde financeira do clube em um momento de grande dificuldade para honrar compromissos já estabelecidos com jogadores, comissão técnica e todo o quadro de funcionários.