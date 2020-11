Torcedores do Botofogo invadem sede do clube em protesto

Um grupo de 300 torcedores invadiu a sede do Botafogo, na capital do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (31). Com a equipe em crise, os apaixonados se manifestaram contra o atual momento e, em um período de instabilidade do protesto, adentraram ao local.

Mesmo com a presença da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, alguns torcedores conseguiram adentrar o espaço com rojões. Os principais alvos são o presidente Nelson Mufarrej, o membro do comitê de futebol, Carlos Augusto Montenegro, e os jogadores Pedro Raul e Barrandeguy.

No momento da invasão, ocorrida no início da tarde deste sábado (31), não havia jogadores ou dirigentes no local.

Depois da demissão de Bruno Lazaroni por causa da derrota para o Cuiabá na Copa do Brasil, o Botafogo ainda não definiu um nome para o cargo. Os torcedores voltam a se manifestar nesta semana. A última vez foi durante o jogo pelo torneio de mata-mata, no Engenhão.