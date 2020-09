Cristiane analisa vitória das Sereias e 100º gol de Ketlen

O dia 13 de setembro de 2020 já está marcado na história das Sereias da Vila e também do futebol feminino brasileiro. Maior artilheira da história do Santos, a atacante Ketlen balançou as redes com a camisa do clube pela centésima vez.

A marca foi alcançada na Arena Barueri, em vitória por 2 a 0 sobre o Minas Icesp, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Além da recordista, Cristiane anotou o outro tento santista na partida.

Com o resultado de 2 a 0, o time evitou que o Corinthians assumisse o primeiro lugar. A equipe da capital segue na disputa do topo da tabela e tem os mesmos 24 pontos após derrotar o Grêmio por 1 a 0 neste fim de semana.

Confira no vídeo um trecho da entrevista de Cristiane após a vitória das Sereias da Vila por 2 a 0 sobre o Minas Icesp pelo Brasileirão Feminino de 2020.