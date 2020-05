"Cristiano acredita não ter o reconhecimento que deveria"

Companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, Rio Ferdinand não pensou em duas vezes em reconhecer que seu amigo português é um dos melhores jogadores da história.

O ex-zagueiro inglês sempre elogiou a qualidade do atual atacante da Juventus e sua dedicação. No podcast 'The Beautiful Game', ele tentou explicar o que faz Cristiano Ronaldo ultrapassar seus limites a cada temporada.

"Ele tem uma mentalidade privilegiada. Ele não se satisfaz em marcar um gol para vencer o Fulham no último minuto, ele quer fazer na Liga dos Campeões ou com Portugal em uma Copa do Mundo ou em uma Eurocopa. A exigência é sempre maior", disse.

Rio Ferdinand surpreendeu ao confessar que CR7 se importa quase excessivamente com o que dizem sobre ele: "Você não acreditaria nas coisas de que ele ainda reclama. Ele chegou ao topo, mas ainda está preocupado com o que as pessoas dizem sobre ele. Ele acredita não ter o reconhecimento que deveria".

O ex-jogador reconheceu que acha que é isso o que diferencia Cristiano Ronaldo de outros bons jogadores de futebol.