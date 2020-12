Cristiano comemorou os 100 jogos 'ameaçando' com outra marca

Na vitória em visita ao Genoa, Cristiano Ronaldo chegou a 100 jogos disputados com a Juventus e voltou a marcar, empatando com Ibrahimovic na disputa pela artilharia do Campeonato Italiano. Após o apito final, ele indicou seu próximo objetivo.

"Que melhor maneira de comemorar minha partida número 100 com a Juventus que com outros dois gols para minha equipe? Estou muito orgulhoso por alcançar esse número com a camisa da 'Veccha Signora', mas cuidado: tenho em mente os 100 gols pela Juve. Até o fim!", escreveu Cristiano em sua conta do Twiter.

Após fazer dois gols, também de pênalti, no Camp Nou contra o Barcelona, o português de 35 anos voltou a cobrar duas penalidades para chegar ao total de 79 gols nos 100 jogos pelo clube.

Com a atuação desse domingo, a equipe de Turim chega a 23 pontos e ocupa o quarto lugar do Campeonato Italiano após onze rodadas disputadas. O Milan, com 27, é o líder.