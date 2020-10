Cristiano dança na bicicleta e manda mensagem motivacional

Enquanto Álvaro Morata tenta ser o homem-gol da Juventus em campo, Cristiano Ronaldo continua em casa esperando para superar o coronavírus e poder estar de volta ao campo. Se possível, contra o Barcelona.

Passaram-se oito dias desde que a Federação Portuguesa anunciou o resultado positivo para o COVID-19 do atacante, que no dia seguinte viajou num avião preparado para Turim e foi levado para sua casa de ambulância, a fim de garantir o selamento da sua quarentena.

Desde então, CR7 compartilha imagens e vídeos de seu confinamento em casa. E o último, nesta quarta-feira, veio com muita alegria por parte do português e com uma mensagem motivacional.

No seu último post no Instagram, o português pode ser visto dançando e acenando para a câmera em uma bicicleta ergométrica com a qual continua treinando para ficar em forma. Além disso, ele é visto sorrindo em outra fotografia na qual faz um gesto de positivo.

Algumas imagens que ele acompanhou com este texto: “O sucesso na vida não se mede pelos sucessos que você alcança, mas pelos obstáculos que você supera".