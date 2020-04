Não foi a primeira videoconferência ao vivo com a participação de Ronaldo nesta quarentena. O presidente do Real Valladolid conversou com seus ex-colegas de equipe em Madri e agora foi a vez de outro ex-jogador 'merengue', Fabio Cannavaro.

O brasileiro e o italiano, hoje treinador do Guanzhou Evergrande na China, falaram de vários assuntos. Um deles era a questão sobre o que Cristiano pensa de Ronaldo Nazário ser chamado o 'verdadeiro Ronaldo'.

"Cristiano deve se incomodar quando dizem que eu sou o verdadeiro Ronaldo. As pessoas não podem ser comparadas", respondeu o brasileiro.

O 'Fenômeno' não perdeu a oportunidade de elogiar o português: "Cristiano vai ficar na história do futebol pelos gols e pela sequência que alcançou. Ele permanecerá como um dos melhores. Ele, como Messi, e como outros".