"Cristiano deveria ter cobrado o quarto pênalti"

A Juventus ficou sem a Copa da Itália. E Cristiano sem cobrar o pênalti... ficou no banco de reservas, esperando a última cobrança que nunca chegou.

Fabio Capello falou sobre o fato de CR7 não ter participado das penalidades. "Normalmente, o melhor batedor comigo cobra o quarto pênalti. No primeiro, vão aqueles que estão com mais confiança e segurança, sempre. Aconteceu várias vezes de chegar as grandes penalidades e um jogador me dizer: ‘quero cobrar o primeiro’, e eu deixava", disse em declarações a 'Tuttosport'.

O papel de Cristiano Ronaldo foi muito discreto na partida. Tanto que a imprensa italiana o atacou sem pena.

E apontou as chaves para a derrota 'bianconera': "A Juventus não jogou bem na segunda parte e teve problemas, à semelhança do que já tinha sucedido diante do Milan, na semifinal. Isto quer dizer que há uma tendência."

Por último, Capello analisou a situação de Sarri. "Ele é um bom treinador. A Juve não é um carro fácil de se conduzir, há jogadores com personalidades muito fortes e você tem que provar para que depois eles possam acreditar a 100 por cento nas suas ideias", completou.