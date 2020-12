Cristiano e João Félix, os melhores do mês na Itália e na Espanha

O futebol português brilhou em novembro nas ligas da Espanha e da Itália, que elegeram João Félix e Cristiano Ronaldo como os melhores do mês.

O jovem português marcou quatro gols nos quatro jogos disputados, todos com resultado positivo para o Atlético de Madrid, que está firme na disputa pela liderança.

Na votação, João Félix superou Jaume Doménech (Valencia), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Youssef En-Nesyri (Sevilha), Edgar Badía (Elche) e Marcos André (Valladolid).

Na Itália, Cristiano Ronaldo foi quem mais brilhou e recebeu a premiação feita com base em estatísticas registradas por Stats Perform, que destacou três características suas: eficiência, físico e agressividade. O CEO da Serie A sustentou a entrega do prêmio ao português.

"Cristiano Ronaldo é um campeão infinito que o mundo inteiro inveja. Nesta temporada, também está encantando todos os amantes do futebol com as suas jogadas e atuações de alto nível. Este ano é o seu melhor início de campeonato, com 8 gols marcados nas 5 primeiras partidas. Pela terceira vez em três temporadas na Serie A, CR7 ganhou o prêmio MVP, demonstrando consistência e capacidade de ser sempre decisivo", declarou Luigi De Siervo.