Cristiano e Messi, confirmados como titulares

Com vagas garantidas, Barcelona (15 pontos) e Juventus (12) voltam a se enfrentar nesta terça-feira pela fase de grupos da Champions League.

Apesar de classificados, as equipes buscam o primeiro lugar do grupo F, em que Ferencváros e Dínamo de Kiev, ambos com apenas um ponto, já não têm mais chances de avançar.

Messi, Pedri e Araujo aparecem entre os titulares, enquanto Coutinho, Braithwaite e Busquets ficam de fora. No time italiano, destaque para Arthur e McKennie, que ganham chances como titular.

As escalações confirmadas:

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Pjanic, De Jong, Trincão, Griezmann, Pedri e Leo Messi.

Reservas: Sergio, Aleñá, Braithwaite, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Matheus, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, O. Mingueza e Konrad.

Juventus: Buffon, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Arthur, McKennie, Ransey, Cuadrado, Morata e Cristiano Ronaldo.

Reservas: Szczesny, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Chiesa, Dybala e Da Graca.