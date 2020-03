Cristiano é o jogador que mais perde dinheiro com a crise do COVID-19

Um relatório da 'Tuttosport' revela que, no momento, são estimadas cerca de 70 milhões de euros de prejuízo para o futebol italiano por conta da suspensão de todos os jogos devido à crise do COVID-19. E Cristiano para de ganhar mais do que ninguém.

Os clubes italianos planejam fazer pequenos cortes parciais. Jogadores de futebol são prejudicados, é claro. Se não há futebol, não há renda. Se não houver renda e ninguém fizer sacrifícios, os clubes fracassarão. Na França, eles já tomaram medidas, como interrupções parciais. Na Alemanha, 'Gladbach economizará um milhão por mês com a decisão da equipe de renunciar parte do salário.

"Os jogadores da Serie A devem desistir de uma porcentagem salarial mais alta do que seus companheiros das equipes das Serie B e C. Um recorte nos salários marcado pela progressividade, como acontece com o imposto de renda", aponta em seu relatório 'Tuttosport', e reforçado pelo 'Marca'. Obviamente, os jogadores terão que entrar em acordo com suas entidades.

Cristiano Ronaldo ganha 31 milhões da Juventus e é o mais bem pago na Serie A. Ele pode parar de ganhar de nove a dez milhões se o futebol finalmente não voltar, embora se espere que sim. Estima-se perdas entre 70 e 150 milhões, embora a suspensão definitiva arruine o 'Calcio', com um impacto negativo de cerca de 700 milhões de euros.