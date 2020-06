Cristiano e o seu relógio de meio milhão de euros

Alguns jogadores de futebol possuem um gosto refinado, talvez até mesmo extravagante na hora de gastar os seus milhões. Os carros de luxo são a principal obsessão da maioria, mas não só isso...

Cristiano Ronaldo é um fã dos possantes de alta gama, mas o luso não esconde a sua queda por relógios de marca.

De acordo com o diário português 'Record', o atacante da Juventus é dono do relógio Rolex mais caro do mundo. Segundo o veículo, o Rolex GMT Master Ice, de ouro branco e diamantes de 30 quilates é o modelo mais caro da marca suíça.

Atenção para o preço! A peça está avaliada em meio milhão de dólares, cerca de 446 mil euros (mais de dois milhões e meio de reais segundo a contação atual). A última vez que o português foi visto em público com o relógio foi na entrega dos Globe Awards Soccer.