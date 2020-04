Cristiano é superado por Semenya em seu próprio desafio

Cristiano Ronaldo lançou o desafio #livingroomcup com a seguinte pergunta: "você pode bater o meu recorde?". O luso conseguiu atingir a marca de 142 abdominais em 45 segundos.

Outros jogadores como Ansu Fati, Vinicius Jr ou Lieke Martens, tentaram vencer o luso, mas sem sucesso. Quem sim conseguiu foi a atleta sul-africana Caster Semenya.

Semenya usou o seu perfil no Instagram para compartilhar as suas 176 repetições em 45 segundos. Com essa cifra superou o 'Bicho' e provocou... "Ele fez o melhor que podia", escreveu.