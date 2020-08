Cristiano, entusiasmado com Pirlo... mas transferível para a Juve?

A chegada de Pirlo ao banco da Juventus para substituir Sarri surpreendeu a todos. A eliminação da equipe italiana da Champions, apesar da conquista do título da Serie A, causou uma mudança inesperada.

Agora há muitos que se perguntam o que vai acontecer com o futuro da estrela do time, Cristiano Ronaldo, depois de dias em que o português tem soado para jogar em times da estatura do PSG e do próprio Barcelona.

Mas dias atrás 'La Gazzetta dello Sport' publicou que Pirlo só pensa na Juventus com Cristiano, então o atacante português poderia continuar mais um ano em Turim com a equipe italiana.

Na verdade, "Tuttosport" garante que o ex-jogador do Real Madrid, de 35 anos, está entusiasmado com a decisão do clube de nomear Pirlo como sucessor de Sarri, apesar da falta de experiência do jogador de 41 anos.

Informação de que 'TMW' tem falado este domingo, embora assinale que a Juventus não declarou Cristiano ou qualquer uma das suas grandes figuras intransferíveis.

De fato, os referidos meios ousam até colocar um preço na estrela portuguesa, que a Juve negociaria por um valor superior a 60 milhões de euros. Apesar disso, tudo indica que CR7 cumprirá seu contrato que vai até junho de 2022.