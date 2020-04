"Cristiano era como uma esponja, queria sempre mais"

Que Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores da história todo mundo já sabe. Não podemos negar a influência do Manchester United nesse processo.

No clube inglês, o atacante trabalhou com Sir Alex Ferguson e o seu auxiliar Mike Phelan. Esse último conversou com o 'The Coaching Manual' e falou sobre o trabalho relizado com o português.

"Ronaldo se destacou. Ele era como uma esponja. Queria sempre mais conselhos. Nos desafiou por mais", disse.

"Tentamos tornar o Cristiano um jogador mais de equipe e ele conseguiu. No fim, conseguiu. Houve certas coisas que fizeram no treino e que o obrigaram a fazer coisas que ele não queria fazer", revelou.

Por fim, Mike Phelan confessou que não se sente o criador do mito CR7: "Não pretendo que digam que criei o Cristiano Ronaldo. Muita gente o influenciou. Mas a maior influência foi ele próprio – a sua motivação é fantástica", concluiu.