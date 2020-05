"Cristiano está totalmente focado em ser o melhor do mundo"

Cristiano Ronaldo é um exemplo de determinação para muitos. O craque luso demonstra sempre muita vontade de melhorar e não esconde todo o esforço que fez para chegar onde chegou.

Gary Neville, que dividiu o vestiário com o luso no Manchester United e que agora comenta para a 'Sky Sports', falou sobre esse lado do luso.

"Ele está totalmente focado em ser o melhor do mundo. É um dos poucos jogadores com quem joguei que assumiu publicamente que os prêmios individuais eram importantes para ele. Normalmente os jogadores dizem que a equipe é mais importante, mas ele dizia que queria ser o melhor jogador do mundo e, assim, ajudar a equipe dele", disse Neville.

"Olhava para essa questão de um ângulo diferente, ele queria ser o melhor de sempre do mundo. E o que tem feito ao longo dos anos é absolutamente excepcional. A verdade é que trabalhou duro para conseguir o que conseguiu", completou.

Muitos apontam Messi como o talento puro e Cristiano como fruto de muito trabalho, a verdade não é bem essa e para Neville a meta de CR7 é um diferencial importante.

"É mais uma obsessão. Ele é completamente obcecado em marcar gols, em se aplicar ao máximo todos os dias para estar na melhor forma possível. Acho que tem crescido no nível de profissionalismo que impõe a si próprio todos os anos. Não tenho dúvidas que ele tem um plano para continuar a jogar até aos 40, como o James Milner, e bater os recordes de Pelé", analisou.

"Estou convencido que ele quer bater os números de Pelé. Acho que é isso que ele tem em mente, quer ser o melhor de todos os tempos. Ele pensa que se for o melhor de sempre, a equipe onde ele joga vai conquistar troféus e ter sucesso", finalizou.