Cristiano fica fora da convocatória contra o Benevento

Andrea Pirlo decidiu deixar Cristiano Ronaldo de fora da convocatória para a sua partida contra o Benevento. O treinador da Juventus optou por dar descanso ao português, ciente da exigente rodada de jogos que se avizinha.

O pulso do italiano não tremeu, que foi categórico tomando uma decisão importante como deixar o atacante de fora da lista. Pirlo não quer forçar Cristiano, que joga de tudo desde que se recuperou do coronavírus no início do mês.

Desde que voltou em 1º de novembro na segunda metade do Spezia-Juventus, o camisa 7 somou 604 minutos entre oito jogos da Serie A, Liga dos Campeões e Liga das Nações. Neles, ele somou sete gols e duas assistências.

Esta decisão não teria sido fácil para um treinador anos atrás, mas Cristiano tem compreendido melhor ao longo do tempo a necessidade de dosar. Zinedine Zidane já o alcançou e agora também está convencido por alguém como Andrea Pirlo.

A ausência de Cristiano devido a uma decisão técnica contra Benevento suscitou ainda mais entusiasmo do que o regresso de Leonardo Bonucci. Curiosamente, na lsita ficam apenas os atacantes Dybala e Morata, que será a dupla de ataque nesse sábado.