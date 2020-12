Cristiano, homenageado antes do 'Derby della Mole' por seus 750 gols

Seu gol contra o Dinamo de Kiev na última quarta-feira foi histórico. Foi o seu gol de número 750 como profissional, e por isso a Juventus o homenageou nesse sábado.

É bem verdade que a homenagem não foi do tamanho do feito de Cristiano, já coube ao presidente do clube Andrea Agnelli, entregar uma camisa comemorativa ao craque.

Seu nome estampado no manto 'bianconero' e o número de gols marcados, além dos aplausos dos companheiros. E só.