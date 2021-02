Cristiano impressiona os médicos: "Pode jogar até os 40 anos"

Os dados não mentem. Cristiano é o melhor 'killer' do século XXI. A idade não é um obstáculo para o craque da Juventus e a sua condição física impressiona a todos.

O doutor Ripoll, médico de renome no mundo do futebol, deu a sua opinião sobre a forma física de Cristiano Ronaldo: "Tem uma idade biológica inferior aos 36 anos que completa. Acredito que poderá jogar até os 40", disse em declarações ao diário 'Marca'.

"O Dr. Van Dijk, colaborador do nosso centro e que o operou, conta que ele é uma pessoa muito profissional as 24 horas. Vive pendente do que come, dorme... Isso permite que tenha uma idade biológica inferior aos 36", completou.

As palavras do médico vão de encontro as de Giovanni Mauri, ex-preparador físico do craque luso. "Quando chegou a Itália, eu disse que ele era um jogador incomum. Se adaptou e continuou marcando. Ronaldo está seguindo o método proposto por mim no Real Madrid, onde o descanso é uma parte fundamental do treino", disse em declarações ao jornal "Tuttosport'.

"Descanso não significa apenas dormir. Não é algo passivo, mas implica um conjunto de exercícios específicos que trabalham a parte muscular, mental e bom funcionamento das articulações", completou.

Por fim, Mauri comparou o luso a um outro fora de série, Zlatan Ibrahimovic: "Quando estive no PSG tinha certeza de que Zlatan Ibrahimovic iria jogar até aos 40 anos. São grandes atletas e muito flexíveis, apesar da força que têm. Ibra tem quase a mobilidade de um dançarino mesmo pesando perto de 100 quilos. Cristiano Ronaldo faz parte dessa categoria e pode jogar até aos 40 anos", finalizou.