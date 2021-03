Cristiano já pensa em deixar a Juventus

A dura eliminação da Juventus para o Porto na Champions League, provocou um verdadeiro terremoto na 'Vecchia Signora', que também deve ficar sem o título da Serie A. Um verdadeiro fracasso para o time mais caro da Itália.

E o centro das críticas nos últimos dias foi Cristiano Ronaldo, que chegou a Turim em 2018 para dar a Juve o 'plus' que faltava para conquistar a 'Orelhuda', mas o luso não conseguiu levar o clube nem sequer a uma semifinal.

As críticas, a falta de resultados e a crise financeira, levaram o clube a colocar o cartaz de transferível em Cristiano Ronaldo, como informa a imprensa transalpina. O luso parece ter os dias contados em Turim.

No entanto, Cristiano também pensa na possibilidade de deixar a Itália. De acordo com o diário 'AS' dessa sexta-feira (12/03), o astro português está repensando seriamente o seu futuro e avalia deixar o conjunto 'bianconeri' na próxima janela.

Diante desse panorama, o melhor colocado para contar com os serviços do cinco vezes melhor do mundo é o Paris Saint-Germain. O interesse é antigo.

O jornal 'Le Parisien' revela que os contatos entre Jorge Mendes (agente de CR7) e Nasser Al-Khelaïfi (presidente do PSG) são frequentes e que 'nunca pararam' apesar da situação contratual do atacante.

A citada fonte aponta ainda que Mendes estaria sondando a situação dos clubes mais poderosos da Europa para saber a possibilidade de mercado do atacante.

Cabe recordar que, apensar de ter 36 anos, o luso ainda rende em altíssimo nível e na atual temporada já soma 27 gols e quatro assistências em 32 jogos.